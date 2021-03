Počinje vakcinacija Sinofarm vakcinom bez prijave

Vakcinacija građana Leskovca koji žele da prime Sinofarm vakcinu, a svoj termin nisu zakazali putem portala E-uprave, počeće sutra, i obavljaća se na više punktova tokom subote i nedelje.

Vakcinalni punkt u ambulanti u Grabovnici, koja obuhvata pacijente mesnih zajednica: Dobrotin, Mala Grabovnica i Zagužane, u subotu će raditi od 12 do 20 časova.

Punkt u ambulanti u Miroševcu, za stanovnike mesnih zajednica: Miroševce, Slavujevce, Igrište, Gorina, Bukova Glava, Brza, Barije, Vina, Oruglica, Kaluđerica, biće aktivan u istom vremenskom periodu, kao i punkt u hali Partizan u Leskovcu.

U nedelju, 14. marta, od 9 časova pa do 15 sati, vakcinacija će se obavljati u ambulanti u Predejanu, gde vakcinu mogu primiti stanovnici mesnih zajednica Koraćevac, Bričevlje, Suševlje, selo Predejane i naseljeno mesto Predejane. U istom terminu, odnosno od 9 do 15 sati, mogućnost da dobiju Sinofarm vakcinu imaće i stanovnici Radonjice, Bunuškog Čifluka, Vlaškog polja, Gornje Bunuše i Todorovca i to u ambulanti u Bunuškom Čifluku. Istog dana, vakcinacija će se obavljati i u hali Partizan u Leskovcu.

Prioritet će, navode nadležni, imati pacijenti stariji od 60 godina.