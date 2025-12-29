Podela novogodišnjih paketića počela proteklog vikenda

Podela novogodišnjih paketića deci uzrasta do deset godina sa područja Leskovca započeta je proteklog vikenda. Paketiće su dobili mališani sa područja 17 mesnih zajednica. U saradnji sa Turističkom organizacijom Leskovca najmlađi sugrađani su, pored paketića, na poklon dobili i žurku za pamćenje.

Podeljeno je više od 4300 paketića mališanima sa područja 13 gradskih, kao i mesnih zajednica Ančiki, Bobište, Bratmilovce i Mrštane. Mališane su zabavljale maskote prerušene u janake iz dečijih crtanih filmova, a program su svojim nastupima upotpunili i članovi Gradskog dečijeg hora „Zvezdice“.

Sa namerom da podrži roditelje i podstakne rađanje dece, grad Leskovac godinama unazad sprovodi niz mera pronatalitetne politike, što će biti nastavljeno i u narednom periodu, poručio je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.

Neke od njih su jednokratna pomoć u visini od 50.000 dinara za sve porodilje u 2026. godini, zatim sufinansiranje neinvazivnih prenatalnih testova, obezbeđivanje auto-sedišta za novorođene bebe, kao i subvencionisanje troškova boravka dece u privatnim vrtićima.

„Na početku školske godine, obezbedićemo i rančeve i pernice za sve đake prvake, a još jedan od bitnijih primera pomoći je i sufinansiranje nabavke udžbenika za učenike svih razreda osnovnih škola. Do sada su učenici u zavisnosti od razreda dobijali iznose od 7.000 do 14.000 dinara, dok će u 2026. godini, ovaj raspon biti od 8.000 za učenike prvog razreda do 15.000 dinara za učenike završnog osmog razreda“, rekao je gradonačelnik Cvetanović.

Inače, nakon ove, uslediće i podela novogodišnjih paketića u vučjanskom, pečenjevačkom, brestovačkom, manojlovačkom i grdeličkom kraju. Za ove namene iz budžeta je opredeljena suma od 22 miliona dinara.