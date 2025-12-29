DRUŠTVO VESTI

Podela novogodišnjih paketića počela proteklog vikenda

29 децембар, 2025
TVL

Podela novogodišnjih paketića deci uzrasta do deset godina sa područja Leskovca započeta je proteklog vikenda. Paketiće su dobili mališani sa područja 17 mesnih zajednica. U saradnji sa Turističkom organizacijom Leskovca najmlađi sugrađani su, pored paketića, na poklon dobili i žurku za pamćenje.

Podeljeno je više od 4300 paketića mališanima sa područja 13 gradskih, kao i mesnih zajednica Ančiki, Bobište, Bratmilovce i Mrštane. Mališane su zabavljale maskote prerušene u janake iz dečijih crtanih filmova, a program su svojim nastupima upotpunili i članovi Gradskog dečijeg hora „Zvezdice“.

Sa namerom da podrži roditelje i podstakne rađanje dece, grad Leskovac godinama unazad sprovodi niz mera pronatalitetne politike, što će biti nastavljeno i u narednom periodu, poručio je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.

Neke od njih su jednokratna pomoć u visini od 50.000 dinara za sve porodilje u 2026. godini, zatim sufinansiranje neinvazivnih prenatalnih testova, obezbeđivanje auto-sedišta za novorođene bebe, kao i subvencionisanje troškova boravka dece u privatnim vrtićima.

„Na početku školske godine, obezbedićemo i rančeve i pernice za sve đake prvake, a još jedan od bitnijih primera pomoći je i sufinansiranje nabavke udžbenika za učenike svih razreda osnovnih škola. Do sada su učenici u zavisnosti od razreda dobijali iznose od 7.000 do 14.000 dinara, dok će u 2026. godini, ovaj raspon biti od 8.000 za učenike prvog razreda do 15.000 dinara za učenike završnog osmog razreda“, rekao je gradonačelnik Cvetanović.

Inače, nakon ove, uslediće i podela novogodišnjih paketića u vučjanskom, pečenjevačkom, brestovačkom, manojlovačkom i grdeličkom kraju. Za ove namene iz budžeta je opredeljena suma od 22 miliona dinara.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *