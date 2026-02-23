Podeljeni ugovori o dodeli grantova interno raseljenim licima i povratnicima

Ukupno 30 ugovora o dodeli grantova korisnicima u okviru projekta „Pružanje podrške interno raseljenim licima i povratnicima sa teritorije Grada Leskovca i okruženja“ uručeno je u Svečanoj sali Grada Leskovca.

Ugovore su korisnicima uručili gradonačelnik Goran Cvetanović i direktor Kancelarije ASB u Srbiji Gordan Velev. Ukupna vrednost projekta je 447 hiljada 313 evra, od čega su Evropska unija i ASB obezbedili 407 hiljda 313 evra, a lokalna samouprava 40 hiljada evra.

Grantovi se dodeljuju u vidu opreme iz oblasti poljoprivredne i uslužne delatnosti, a vrednost pojedinačnog granta iznosi do 3. 500 evra. Kako je istaknuto, interno raseljena lica suočavaju se sa izazovima u oblastima obrazovanja i održivog zapošljavanja, zbog čega je cilj projekta pružanje konkretne podrške u ekonomskom osnaživanju. U ime korisnika grantova prisutnima su se obratile Milanka Ristanović i Ljubinka Ilić.

Jedna od komponenti projekta bile su i stručne biznis obuke, tokom kojih su korisnici razvijali održive poslovne ideje i sticali znanja neophodna za pokretanje ili unapređenje poslovanja. Pored dodele opreme, predviđena je i stručna podrška i mentorski rad radi obezbeđivanja održivosti novoosnovanih ili unapređenih biznisa.

Kako je istaknuto ovom prilikom, zahvaljujući ostvarenoj saradnji, prihvatilište za žene i decu koje su žrtve nasilja u porodici postalo je pristupačno zbog postavljene rampe u vrednosti od 29. 000 evra. Realizuje se i projekat „Osnaženi“ koji za cilj ima poboljšanje pristupačnosti, razvoj socijalnih usluga ili opremanje kako bi se unapredila integracija za najmanje 150 osoba sa invaliditetom.

Direktor kancelarije ASB uSrbiji Gordan Velev rekao je da realizacija projekta „Pružanje podrške interno raseljenim licima i povratnicima sa teritorije Grada Leskovca i okruženja“ ne bi bila moguća bez finansijske podrške svih partnera, donatora i Evropske unije.

Realizacija je deo partnerskog projekta koji lokalna samouprava sprovodi sa organizacijom ASB.