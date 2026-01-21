Podeljeno 230 auto-sedišta, u okviru jedne od pronatalitetnih mera Grada Leskovca

Ukupno 230 auto-sedišta za bebe rođene oktobra, novembra i decembra 2025. godine uručeno je roditeljima u Svečanoj sali Grada Leskovca. Zaključno sa tim, za 2025. godinu podeljena su 934 auto-sedišta.

Grad Leskovac je za ove namene prošle godine izdvojio 18 miliona dinara, koliko je opredeljeno i za ovu godinu. U ime gradonačelnika Leskovca dr sci. med. Gorana Cvetanovića roditelje je pozdravila njegova pomoćnica Jelena Stamenković.

„Pored ove mere, postoji niz drugih mera pronatalitetne politike koje Grad Leskovac kontinuirano sprovodi. Osim besplatnih auto-sedišta, obezbeđena je i novčana pomoć svim porodiljama u iznosu od 50.000 dinara, nezavisno od radnog statusa. To je, dakle, mera koja je prethodnih godina iznosila 20.000 i 40.000 dinara. Takođe, stotinu prvorođenih beba sa teritorije Leskovca dobiće jednokratnu pomoć od 30.000 dinara. Ova suma se uplaćuje na tekuće račune roditelja“, istakla je ona, podsetivši i na meru „Roditelj-negovatelj“, namenjenu porodicama koje brinu o deci sa smetnjama u razvoju.

Grad Leskovac će nastaviti da ulaže u mere koje direktno doprinose sigurnosti dece, podršci roditeljima i unapređenju kvaliteta života svih naših sugrađana, poručeno je ovom prilikom.