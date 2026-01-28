Podizanje ekološke svesti: Rezultati projekta o unapređenju sistema upravljanja otpadom u Leskovcu

U okviru projekta „Unapređenje sistema upravljanja otpadom u urbanom području Leskovca uz inovativna i ekološki prihvatljiva rešenja“, postavljena su 22 polupodzemna kontejnera na osam lokacija u gradu na Veternici. Sastavni deo projekta je i promo kampanja, u okviru koje su organizovane edukacije građana, u vidu predavanja u mesnim zajednicama i ekoloških radionica u školama. Izrađeni su i multimedijalni sadržaji.

Pored toga, radilo se i na edukaciji građana svih uzrasta, u cilju podizanja njihove ekološke svesti. Od strane stručnjaka koji su bili angažovani u promotivnom delu projekta, predstavljena su moderna, inovativna i ekološki prihvatljiva rešenja. O tome koliko je ekološka svest mladih generacija promenjena zahvaljujući ovom projektu, ali i detaljnije o zakonskim normama koje regulišu ovu oblast, razgovarali smo sa njima.



“Promo kampanja je podrazumevala izradu postera u cilju širenja informacija i vidljivosti projekta. Oni su postavljeni u javnim instuticijama na oglasnim tablama. Date su osnovne poruke projekta, uključujući i informacije o opremi za odvojeno sakupljanje otpada, načinu i postupku odvojenog sakupljenja, benifitima sakupljanja i podacima o samom otpadu. Na osnovu postera izrađen je i priručnik koji sadrži tekstualni i slikovni deo koji detaljnije opisuje koje su vrste otpada, ali i koji su realni benefiti koji se odnose na tehničke podatke u slučaju da sakupimo jednu tonu otpadnog papira, kartona, stakla, plastike koliko time utičemo na smanjenje gasova staklene bašte, kao i na smanjenje potrošnje elektične energije, vode i ostalo. Nakon toga, izrađen je i animirani film u trajanju od 60 sekundi koji sadrži sve poruke na jednom mestu. Pre ovog projekta kreirana je video igrica namenjena najpre najmlađima koju mogu koristiti i odrasli”, ističe za Portal Tv Leskovac Milijan Savić, predstavnik kompanije Aurora green doo Beograd, po struci diplomirani menadžer civilne zaštite i zaštite životne sredine.

Pored toga, organizovana su savetovanja. Postavljeni su informativni punktovi u gradskom parku, kod stare autobuske stanice i u naselju Dubočica. Na štandovima je građanima bilo dostupno i stručno osoblje koje je govorilo o projektu i benefitima reciklaže. Održane su radionice u mesnim zajednicima za starije sugrađane, gde je tačno pojašnjeno gde mogu da odlažu otpad i u koje kontejnere.

“Važno je bilo objasniti koje vrste otpada iz domaćinstva mogu bezbedno odložiti, jer to za potrebe komunalnog preduzeća znači da dobiju razvrstne frakcije. To znači da se na odlaže tamo gde nije namenjeno, da se ne baca opasan otpad. U smislu, u kontejnere za sakupljanje metalne ambalaze mogu se odložiti limenke, ali ne i sprej boce pod pritiskom. Iako su obe ambalaže od metala, boce pod pritiskom mogu biti opasne”, navodi naš sagovornik.

Što se tiče radionica, organizovane su u dvadeset osnovnih škola sa edukativnim sadržajem, interaktivnim vežbama, kvizovima, prezentacijama, jer su ovakvi kontejneri postavljeni i u dvorištima škola.

“Na osnovu anketa, može se reći da su deca zainteresovana i prepoznaju značaj teme, takođe prenose informacije roditeljima i starijima. Budućnost odvojenog sistema u Leskovcu je svetla, s obzirom na to da je ekološka svest promenjena. Sve ovo je u skladu sa zakonskim normama. Na osnovu zakona iz 2009. godine sve lokalne samouprave su u zakonskoj obavezi da postave opremu za odvojeno sakupljanje frakcija i da vrše promociju toga. Takođe u svojim domovima moramo da odvajamo otpade. Postoji preporuka kako kući sakupljati polastiku, metal, staklo i sve to zajedno odložiti u kojnterner za reciklazu.”

Ovaj sadržaj deo je projekta koji je sufinansirao Grad Leskovac.Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.