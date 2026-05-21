Podrška i inkluzija – obeležena Nedelja borbe protiv distrofije u Leskovcu

U organizaciji Udruženja distrofičara Jablaničkog okruga, posetom Narodnom muzeju obeležena je Nedelja borbe protiv distrofije. Članovi pomenutog, ali i predstavnici drugih udruženja osoba sa invaliditetom imali su priliku da obiđu postavku leskovačkog muzeja. Obeležavanju Nedelje borbe protiv distrofije prisustvovali su i predstavnici lokalne samouprave.

Cilj obeležavanja Nedelje borbe protiv distrofije je podizanje svesti javnosti o pravima i mogućnostima, ali i problemima obolelih od progresivnih neuromišićnih bolesti, kao i njihova afirmacija u društvu. Adekvatna društvena podrška, dostupnost socijalnih servisa, kao i nesmetan pristup obrazovanju, tržištu rada i drugim oblastima života, važni su za kvalitetan život osoba sa invaliditetom, istakla je Dragana Petrović, predsednica Udruženja distrofičara JO, navodeći mere podrške države.

Dušan Trojanović, predsednik Saveza distrofičara Srbije, pohvalio je Leskovac kao primer dobre prakse kada je reč o podršci ovoj kategoriji.

Suma opredeljena za oblast socijalne zaštite u Leskovcu u 2026. iznosi blizu 603 miliona dinara, podsetila je gradska većnica Anđela Jovanović.

Narodni muzej u Leskovcu primer je dobre prakse, imajući u vidu da su postavke dostupne i osobama sa invaliditetom, a namera rukovodstva je da u narednom periodu pristupačnost objekta bude na višem nivou, te je u planu i instalacija lifta.

Inače, učešće u obeležavanju Nedelje borbe protiv distrofije uzeli su i članovi organizacija iz Beograda i Niša.