Podrška ženskom i omladinskom preduzetništvu

Ministar za ravnomerni regionalni razvoj Edin Đerlek i gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović, potpisali su danas ugovor o dodeli bespovratnih sredstava u vidu grantova mladim preduzetnicima do 35 godina starosti i ženama, vlasnicama sopstvenog biznisa.

Ukupna vrednost projekta “Razvoj omladinskog i ženskog preduzetništva”, koji će do kraja tekuće godine biti realizovan u osam opština Jablaničkog i Pčinjskog okruga, među kojima su Leskovac, Medveđa, Bojnik i Vlasotince, je 24 miliona dinara. Ministarstvo za ravnomerni regionalni razvoj će opredeliti 24 miliona, a ostatak lokalne samouprave.

Cilj projekta je podrška postojećim malim i mikro preduzećima, a najviši pojedinačni iznos sredstava koji će mladi i žene preduzetnice moći da dobiju u vidu grantova je 300 hiljada dinara. Projekat podrazumeva i edukaciju, odnosno sticanje znanja iz oblasti preduzetništva.

-Znamo da se mikro i mala preduzeća suočavaju sa ogromnim izazovima i poteškoćama, usled čega dolazi i do zatvaranja tih preduzeća i mi smo kao Ministarstvo za ravnomerni regionalni razvoj želeli da ne dozvolimo da se to desi u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu. Pored ulaganja u infrastrukturu, obrazovanje, kulturu i ostale, ulažemo u mala i srednja preduzeća bivajući svesni da je to jedan od osnovnih uslova pokretača rasta i razvoja i okruga i regiona, čitave države– rekao je Edin Đerlek, ministar za ravnomerni regionalni razvoj.

Projekat će finansijski podržati i lokalna samouprava Grada Leskovca.

-Uduženim snagama možemo da unapredimo mali i srednji biznis, žensko i omladinsko preduzetništvo, što je i fokus lokalne samouprave. Trudićemo se da opravdamo ukazano poverenje– istakao je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.

Na nivou Jablaničkog i Pčinjskog okruga biće dodeljeno ukupno 80 grantova.

-Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga će implementirati sve aktivnosti na projektu, od promocije javnih poziva, raspisivanja konkursa za kandidate koji će biti u obavezi da prođu te obuke, da bi imali mogućnost da kasnije dobiju grantove. Ceo projekat treba da se realizuje do kraja decembra, mi imamo dobar tim, saradnju sa ministarstvom i bićete na vreme obavešteni o svim aktivnostima– objasnila je Dragana Belenzada, direktorka Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga.

Inače, Ministarstvo za ravnomerni regionalni razvoj je za projekte izdvojilo sumu od 220 miliona dinara, od čega je trećina opredeljena za razvoj juga i istoka Srbije.