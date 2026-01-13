Policija upozorava: Prilagodite brzinu i ne sedajte za volan pod dejstvom alkohola

Policijska uprava Leskovac apeluje na vozače da smanje i prilagode brzinu kretanja vozila uslovima na putu, jer postoji povećan rizik od proklizavanja, gubitka kontrole nad vozilom i sletanja sa kolovoza.

Tokom prethodnog dana na putevima na području Policijske uprave Leskovac nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda.

Ipak, zbog aktuelnih vremenskih uslova, na kolovozima se pretežno zadržava sneg, a usled intenzivnog otopljavanja postoji izražena opasnost od nastanka poledice. Poseban oprez savetuje se u ranim jutarnjim i večernjim časovima, u dolinama reka, na mostovima, kao i na deonicama gde su temperature ispod nule.

Takođe, svim građanima koji večeras obeležavaju Novu godinu po julijanskom kalendaru upućen je apel da proslavu organizuju odgovorno i da ne upravljaju vozilom ukoliko planiraju konzumiranje alkoholnih pića.

Iz Policijske uprave Leskovac poručuju da je bezbedno učešće u saobraćaju prioritet i svim građanima žele mirnu proslavu i bezbedan povratak svojim domovima.