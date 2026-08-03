„Polja bez plamena“ Nebojše Jankovića iz Leskovca najbolji TV ekološki film na Vrmdža festu

Pod zidinama srednjovekovnog Latin grada u Vrmdži završeno je jubilarno, 10. izdanje Međunarodnog festivala turističkog i ekološkog dokumentarnog filma VRMDŽA FEST, na koji je pristiglo 70 radova 55 autora iz zemlje i sveta. Publika je imala priliku da pogleda ostvarenja iz Srbije i inostranstva, a na svečanom zatvaranju 1. avgusta uručene su nagrade najboljim autorima. Za najbolji ekološki TV film nagrađen је Nebojša Janković za „Polja bez plamena“ produkcije FRIENDS BRANDS koji je realizovan uz finasijsku podršku Bužetskog fonda za zaštitu živone sredine Grada Leskovca.

Dokumentarno-edukativni film „Polja bez plamena“ bavi se problemom sve učestalijeg paljenja žetvenih ostataka na njivama i posledicama koje ova praksa izaziva – od ugrožavanja zdravlja i života ljudi, preko uništavanja zemljišta i biodiverziteta, do rizika od širih požara. U Jablaničkom okrugu, kao i u celoj Srbiji, poslednjih godina zabeležen je značajan porast broja požara na otvorenom. Uprkos zakonskim zabranama, gotovo svake sezone polja su u plamenu, dok vatrogasci gase više žarišta istovremeno. Apeli i kazne nisu dovoljni da spreče ovu pojavu.

-Film kroz razgovore sa stručnjacima, predstavnicima institucija i poljoprivrednicima, kao i svedočenjima sa terena, istražiti uzroke i posledice ovog problema. Cilj je da se javnost informiše i edukuje, a poljoprivrednici ohrabre da žetvene ostatke ne doživljavaju kao otpad, već kao resurs koji se može ekonomski iskoristiti – na primer, u proizvodnji agropeleta ili zaoravanjem radi poboljšanja

zemljišta- kaže Janković za Portal Tv Leskovac.

Nebojša Janković, preko 40 godina radi u medijima (od novinara saraadnika, pekio producenta i rukovodioca Marketing sektora Televizije Leskovac, do kreativnog direktora Produkcije FRIENDS BRANDS).

Kreirao je i realizovao brojne reklamne kampanje, producirao promo-korporativne i dokumentarne filmove i serijale televizijskih emisija. Kao autor nagrađivan je na festivalima, za kratke radio i video forme i dokumantarne filmove. (nekliko prvih mesta za TV i radio reklame na festivalima FLOPS, priznanje Srebrni kofer za turistički film, II mesto za turistički film na takmičenju tirističkih publikacija, Bronzani VRABAC za radio reklamu.