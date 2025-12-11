DRUŠTVO VESTI

Položeni venci i cveće u Arapovoj dolini u Leskovcu

11 децембар, 2025
TVL
1 Comment

Povodom obeležavanja 84. godišnjice streljanja žrtava u Drugom svetskom ratu, položeni su venci na spomenik u Arapovoj dolini u Leskovcu. Time je odata počast tragično stradalim Romima, Srbima i Jevrejima u ovom kraju.

Na ovom mestu, 1941. godine, 310 naših sugrađana – 293 Roma, 11 Srba i 6 Jevreja – brutalno je pogubljeno od strane okupatora. U ime lokalne samouprave obratio se Oliver Antanasijević, zamenik predsednika Skupštine grada Leskovca

Obeležavanje godišnjice deo je nastojanja da se istorijske žrtve ne zaborave i da se sačuva sećanje na stradanja koja su obeležila lokalnu i nacionalnu istoriju.

Da je kultura sećanja važna, naglasio je i Srećko Živković, direktor Doma kulture Roma.

Vence kraj spomen obeležja u Arapovoj dolini položili su predstavnici Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, Doma kulture Roma, lokalne samouprave Grada Leskovca, SUBNOR-a i Vojske Srbije.

One thought on “Položeni venci i cveće u Arapovoj dolini u Leskovcu

  1. Srbija nezaboravlja, neka je vecna slava nasoj srbskoj braci koji su pobijeni od strane nacisticko nemackog SS rezima! Okupator mora da Plati za ovaj Genocid nad Srbima i gradjanima Leskovca

    Одговори

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *