Položeni venci i cveće u Arapovoj dolini u Leskovcu

Povodom obeležavanja 84. godišnjice streljanja žrtava u Drugom svetskom ratu, položeni su venci na spomenik u Arapovoj dolini u Leskovcu. Time je odata počast tragično stradalim Romima, Srbima i Jevrejima u ovom kraju.

Na ovom mestu, 1941. godine, 310 naših sugrađana – 293 Roma, 11 Srba i 6 Jevreja – brutalno je pogubljeno od strane okupatora. U ime lokalne samouprave obratio se Oliver Antanasijević, zamenik predsednika Skupštine grada Leskovca

Obeležavanje godišnjice deo je nastojanja da se istorijske žrtve ne zaborave i da se sačuva sećanje na stradanja koja su obeležila lokalnu i nacionalnu istoriju.

Da je kultura sećanja važna, naglasio je i Srećko Živković, direktor Doma kulture Roma.

Vence kraj spomen obeležja u Arapovoj dolini položili su predstavnici Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, Doma kulture Roma, lokalne samouprave Grada Leskovca, SUBNOR-a i Vojske Srbije.