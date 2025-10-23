Položeni venci na grob Ameta Ametovića u Leskovcu

Polaganjem venaca na grob Ameta Ametovića u Leskovcu, danas je obeležena 113. godišnjica od Kumanovske bitke.

U Prvom balkanskom ratu, u srpskoj vojsci, Ametović je bio trubač i hrabar borac. I danas živi legenda o njegovom ratnom podvigu. U jeku Kumanovske bitke ušunjao se na tursku stranu i odsvirao znak za odstupanje. Sa druge strane uzvišice, srpskoj vojsci zasvirao je znak za juriš koja je tada nanela Turcima poraz i otvorila put za nadiranje dolinom Vardara. Upravo za taj podvig, Amet je odlikovan Karađorđevom zvezdom sa mačevima.

Vence na grob Ameta Ametovića, junaka Kumanovske bitke, polozili su pripadnici Vojske, lokalne samouprave grada Leskovca, SUBNOR-a, Doma kulture Roma i Udruzenja penzionera.