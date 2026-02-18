Položeni venci stradalima u Belanovcu

Povodom obeležavanja 84 godine od streljanja 45 meštana Belanovca i susednih sela od strane bugarskih fašista, koje se dogodilo 18. februara 1942. godine kraj spomen obeležja u ovom mestu održan je komemorativni skup.

Nakon što su 17. februara 1942. godine streljali više od 500 meštana Bojnika i pustorečkog kraja, bugarski fašisti su narednog dana nastavili sa streljanjem meštana sela Belanovce, zbog sumnje da su sarađivali sa partizanima. Na komemorativnom skupu pošta žrtvama je odata minutom ćutanja, a prigodnim rečima okupljenima se obratio Oliver Antanasijević, zamenik predsednika Skupštine grada Leskovca, koji je podsetio na ove, ali i druge brojne žrtve za slobodu.

Vence kraj spomen obeležja položile su delegacije grada Leskovca, Vojske Srbije, mesne zajednice “Belanovce”, SUBNOR-a, kao i Organizacije boraca veterana rata.