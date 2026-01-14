DRUŠTVO VESTI

Pomozimo Emiliji Stanković iz Velike Kopašnice, kojoj je dijagnostikovan rak materice

14 јануар, 2026
TVL

Tridesetčetvorogodišnjoj Emiliji Stanković iz Velike Kopašnice, koja već mesecima vodi bitku sa karcinomom materice, neophodna su sredstva za nastavak lečenja u Turskoj.

Emilija je do otkrivanja teške dijagnoze radila kao babica u Opštoj bolnici u Leskovcu. Nakon terapija u Srbiji, koje nisu dale efekta, lečenje nastavlja u Turskoj. Otežavajuća okolnost su finansije, imajući u vidu da troškovi dosadašnjeg boravka premašuju 60.000 evra.  Emiliji je potrebna pomoć u prikupljanju sredstva kako bi nastavila lečenje, u suprotnom, ona će morati da napusti bolnicu u Turskoj.


Sugrađani mogu pomoći slanjem SMS poruke 305 na 2407 i uplatom na raćune  DINARSKI: 160-6000002309550-12 DEVIZNI: 160-6000002310236-88 IBAN: RS35160600000231023688 SWIFT/BIC: DBDBRSBG

