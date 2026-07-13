Ponos grada na Veternici: Učenici generacije na bilbordima u Leskovcu

Na LED ekranima i svetlećim bilbordima širom grada postavljene su fotografije učenika generacije srednjih škola 2025/2026. godine, kao znak priznanja za njihov izuzetan uspeh i posvećenost tokom školovanja, saopštavaju iz Kabineta gradonačelnika.
Ovim gestom Grad Leskovac nastavlja tradiciju i ističe značaj ulaganja u obrazovanje i podrške mladim, talentovanim ljudima, koji svojim znanjem i dostignućima predstavljaju ponos lokalne zajednice.
Upućujemo iskrene čestitke učenicima generacije i želimo im da i u daljem školovanju nižu izvanredne rezultate.
Učenici generacije su:
Luka Manasić, Gimnazija Leskovac
Angelina Nedeljković, Medicinska škola
Teodora Ristić, Škola za tekstil i dizajn
Nemanja Stojanović, ŠOSO „11. oktobar“
Matija Mladenović, Srednja škola „Svetozar Krstić – Toza“, Vučje
Viktorija Miljković, Srednja škola Grdelica
Dimitrije Cvetković, Muzička škola „Stanislav Binički“
Katarina Kostić, Poljoprivredna škola
Lazar Cvetković, Ekonomska škola „Đuka Dinić“
Jana Krstić, Hemijsko-tehnološka škola „Božidar Đorđević Kukar“
Luka Trako, Trgovinsko-ugostiteljska škola
Željko Petrović, Tehnička škola „Rade Metalac“.
Fotografije se mogu videti na sledećim lokacijama: centralni trg, preko puta TC „Most“, iznad Narodne biblioteke, iznad nekadašnje apoteke „Sutjeska“, preko puta Tehnološkog fakulteta i preko puta Doma zdravlja.