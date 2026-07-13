Ponos grada na Veternici: Učenici generacije na bilbordima u Leskovcu

Na LED ekranima i svetlećim bilbordima širom grada postavljene su fotografije učenika generacije srednjih škola 2025/2026. godine, kao znak priznanja za njihov izuzetan uspeh i posvećenost tokom školovanja, saopštavaju iz Kabineta gradonačelnika.

Ovim gestom Grad Leskovac nastavlja tradiciju i ističe značaj ulaganja u obrazovanje i podrške mladim, talentovanim ljudima, koji svojim znanjem i dostignućima predstavljaju ponos lokalne zajednice.

Upućujemo iskrene čestitke učenicima generacije i želimo im da i u daljem školovanju nižu izvanredne rezultate.

Učenici generacije su:

Luka Manasić, Gimnazija Leskovac

Angelina Nedeljković, Medicinska škola

Teodora Ristić, Škola za tekstil i dizajn

Nemanja Stojanović, ŠOSO „11. oktobar“

Matija Mladenović, Srednja škola „Svetozar Krstić – Toza“, Vučje

Viktorija Miljković, Srednja škola Grdelica

Dimitrije Cvetković, Muzička škola „Stanislav Binički“

Katarina Kostić, Poljoprivredna škola

Lazar Cvetković, Ekonomska škola „Đuka Dinić“

Jana Krstić, Hemijsko-tehnološka škola „Božidar Đorđević Kukar“

Luka Trako, Trgovinsko-ugostiteljska škola

Željko Petrović, Tehnička škola „Rade Metalac“.

Fotografije se mogu videti na sledećim lokacijama: centralni trg, preko puta TC „Most“, iznad Narodne biblioteke, iznad nekadašnje apoteke „Sutjeska“, preko puta Tehnološkog fakulteta i preko puta Doma zdravlja.