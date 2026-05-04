Ponovo gori deponija kod nekadašnje fabrike Džinsi (VIDEO)

U ulici Solunskih ratnika, kod nekadašnje fabrike Džinsi, ponovo je izbio požar na otvorenom prostoru. Pored niskog rastinja, gorela je i divlja deponija smeća, saopštavaju iz Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove.

„Sve nadležne službe bile su na terenu, a zahvaljujući brzoj reakciji Vatrogasno-spasilačke jedinice iz Leskovca, širenje požara je sprečeno. Slični incidenti na ovoj lokaciji su nažalost vrlo česti.

Imajući u vidu da je večerašnji požar prijavljen od strane pripadnika nadležnih službi tokom redovnog obilaska terena, Grad Leskovac apeluje na građane da pozivom na broj 193 prijave ovakve pojave, jer se samo brzom reakcijom i blagovremenim delovanjem mogu zaštititi ljudski životi, imovina građana, kao i životna sredina.“

Nadležni ponovo apeluju:

– da se ne pali vatra na otvorenom prostoru,

– da se ne spaljuju biljni ostaci,

– da se ne pale divlje deponije i ne baca smeće na mesta koja nisu predviđena za te namene,

– da se u vreme poljoprivrednih radova oprezno rukuje poljoprivrednim mašinama i da se redovno održavaju,

– da se opušci od cigareta ne bacaju tamo gde im nije mesto,

– da se ne pali roštilj na mestima, koja za to nisu predviđena,

– da se pažljivo rukuje sredstvima za rad, koja mogu da izazovu požar,

– da se pre oranja ne spaljuju trava i korov, kao i orezane grane od voća.