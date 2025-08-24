Ponovo požar kod nekadašnjeg Džinsija u Leskovcu, apel za odgovorno ponašanje

Požar na otvorenom prostoru dogodio se danas u Leskovcu, u ulici Solunskih ratnika, iza bivšeg Džinsija, u blizini železničke pruge. Prema dostupnim informacijama, gorela je divlja deponija i nisko rastinje.

Sve relevantne službe su na terenu i aktivno rade na gašenju požara kako bi se sprečilo njegovo širenje i zaštitila bezbednost građana.

Nadležni apeluju na sve građane da ne pale vatru na otvorenom, ne spaljuju biljne ostatke i ne bacaju opuške cigareta u prirodu. Takođe, upućuje se poziv na opreznu upotrebu poljoprivrednih mašina, redovno održavanje elektroinstalacija i izbegavanje nelegalnog odlaganja i spaljivanja otpada.

„Čuvajmo prirodu, jer tako čuvamo i sebe. Budimo odgovorni,“ poruka je nadležnih u ovom trenutku.