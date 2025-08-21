Ponovo požar u Čukljeniku, gori i u Međi

Novi požar na otvorenom dogodio se u atarima Čukljenika sa okolinom, ka šumi, kao i u atarima Međe sa okolinom.

-Gori nisko rastinje, poljoprivredno i šumsko zemljište, prema podacima koje imamo u ovom trenutku. Sve relevantne službe su na terenu. I sami meštani pomažu u gašenju požara. Timskim radom uspeva se da se u ovako teškim situacijama izbori sa vatrenom stihijom- navode u Odeljenju za opštu upravu i zajedničke poslove Gradske uprave Leskovac.

Ponovo je upućen apel građanima.

-Apelujemo da se ne pali vatra na otvorenom, ne spaljuju biljni ostaci i ne bacaju opušci od cigareta, gde im nije mesto. Da se poljoprivrednim mašinama rukuje oprezno i da se redovno održavaju, uz primenu svih propisa. Da se otpad ne deponuje, gde mu nije mesto i da se ne spaljuje.Takođe, da se instalacije i strujni vodovi održavaju i kontrolišu. Čuvajmo prirodu! Čuvajmo sve nas! Budimo odgovorni, posebno na visokim temperaturama i toplotnom vremenskom talasu- poručuje se u saopštenju.