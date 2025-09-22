Ponovo u funkciji mamograf u leskovačkoj bolnici

Opšta bolnica Leskovac obaveštava javnost da je mamograf u ovoj ustanovi ponovo u funkciji i da nesmetano radi nakon kraćeg kvara koji je uspešno otklonjen.

Svi pregledi, kako dijagnostički tako i preventivni, se obavijaju u uobičajenom terminu, prema prethodno zakazanim rasporedima. Sve pacijentkinje koje su imale zakazane preglede u periodu kada aparat nije radio, biće kontaktirane i biće im ponuđeni novi termini u najkraćem mogućem roku.

Zahvaljujemo se na razumevanju i strpljenju, kažu nadležni.