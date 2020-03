Pooštrene mere zaštite od epidemije koronavirusom u Vlasotincu

Štab za vanredne situacije u Vlasotincu doneo je naredbu sa pooštrenim merama borbe protiv epidemije koronavirusa, na osnovu kojih se u potpunost zabranjuje rad ugostiteljskih objekata, frizerskih i kozmetičkih salona, kladionica i dečijih igraonica. Radiće samo prodavnice osnovnih životnih namirnica, ostale trgovinske radnje i apoteke, s tim da ugostiteljski objekti mogu organizovati pripremu i distribuciju hrane .

Prodavnice prehrambenih proizvoda mogu raditi od ponedeljak do subotu od 7 do 17 časova, i nedeljom od 8 do 17 sati.

Rad logističkih centara i snabdevanje objekata može da se obavlja celodnevno u skladu sa procedurama koja definišu kretanje lica i posebne radne naloge za zaposlene, odlučio je Štab za vanredne situacije u Vlasotincu.

Vlasnici svih trgovinskih i drugih radnji su u obavezi da u potpunosti sprovode sve mere higijensko-epidemiološke i sanitarne zaštite i da prate preporuke i uputstva Vlade Republike Srbije, zaključke, preporuke i naredbe lokalnog štaba.