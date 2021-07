Popravljen dalekovod u Vlasotincu, vodu koristiti kao tehničku

Nakon što je EPS popravio kvar na dalekovodu, fabrika vode u Vlasotincu počela je sa preradom vode, saopštava JKP Vodovod.

„Očekuje se da za sat vremena voda poteče kroz slavine u nižim delovima grada, a u toku dana da je dobiju i ostali potrošači. Trenutni protok je 47 litara u sekundi, a za optimalno snabdevanje potrebno je oko 75 l/s – kaže direktor JKP Vodovod Zvonko Ilić.

On apeluje na građane da ne zalivaju bašte do normalizacije vodosnabdevanja i najavljuje da će se do podneva naći i tri cisterne u gradu – jedna ispred Doma zdravlja, druga u centru ispred zgrade opštine i treća u Šišavi i Donjoj Lomnici.

Iz Vodovoda dodaju da potrošači preventivno vodu koriste kao tehnička, po nalogu sanitarnog inspektora.