Popularna italijanska grupa “40 Fingers” u Leskovcu

Zahvaljujući podršci Italijanskog instituta za kulturu koji godinama sarađuje sa Guitar Art Festivalom i zajedničkoj saradnji sa Muzičkom školom “Stanislav Binički” i Internacionalnim festivalom gitare Leskovac, stvorena je mogućnost da publika čuje ovu mega popularnu italijansku grupu u svom gradu.

Organizatori ovog koncerta je Muzička škola „Stanislav Binički“ u saradnji sa Gitar Art-om i Narodnim pozorištem Leskovac.

„40 Fingers“ je jedan od trenutno najpopularnijih gitarskih kvarteta koji dolazi iz Italije, a karakteriše ih bogat muzički repertoar, velika energija i snažan zvuk na njihovim koncertima.

„40 Fingers“ su Mateo Brenči, Emanuele Grafiti, Enriko Marija Milanezi i Andrea Vitori. Originalna postavka iz 2017. godine, s gitaristom Markom Stefe (s kojim je sastav objavio prvi album „40 Fingers“, dostupan na svim digitalnim platformama), trajala je do oktobra 2019. godine, kada se sastavu pridružio Enriko Marija Milanezi.

Ova četvorica gitarista na akustičnim gitarama istražuju nove zvučne svemire kroz izvođenje širokog repertoara, od originalnih dela do obrada kompozicija vešto aranžiranih za četiri gitare, ali i kroz reinterpretaciju velikih klasika moderne muzike (od Pijacole do „Bitlsa“, od „Dire Straits“-a do Erika Kleptona). Krećući se suvereno kroz džez izražaj, kao i kroz latinoameričku muziku – sve savršeno usklađeno s njihovim jedinstvenim stilom, u koji su ugrađene i njihove originalne kompozicije – pružaju nam muzičke poslastice koje redovno oduševljavaju i iznenađuju publiku.