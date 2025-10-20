Posebna sednica Vlade Srbije održana u Leskovcu

Posebna sednica Vlade Republike Srbije danas je, prvi put u istoriji grada na Veternici, održana u Leskovcu, u sedištu lokalne samouprave.

Premijer Srbije prof. dr. Đuro Macut izjavio je danas na početku Posebne sednice Vlade Srbije u Leskovcu da je od izuzetnog značaja da ta sednica bude posvećena Gradu Leskovcu i izboru ovog Grada za prestonicu kulture Srbije za 2026 godinu.

Kako je naveo, ukupna vrednost ulaganja u Leskovac iznosiće oko 400 miliona dinara, od čega će oko 300 miliona dinara iznositi sredstva Vlade Srbije, odnosno resornog Ministarstva kulture, a oko 100 miliona dinara izdvojiće Grad Leskovac.



-Na prvom mestu, utemeljenjem manifestacije ‘Prestonice kulture Srbije’, resorno Ministarstvo kulture ustanovilo je platformu za jačanje kulturnih delatnosti, podršku kulturnim manifestacijama, infrastrukturi u kulturi, i osnaživanje kulture u gradovima u Srbiji- poručio je premijer.

Ova platforma doprinosi da elitna kulturna dešavanja ne budu ekskluzivitet samo velikih gradova, poput Beograda, Novog Sada ili Niša, nego da se podržavanjem kulturnih manifestacija, ali i podizanjem i osnaživanjem infrastrukture za održavanje ovih manifestacija, unosi nova energija u kulturni život u svakom kutku Srbije.

Dodao je da će se izvršiti investiciono ulaganje u rekonstrukciju Doma vojske u Leskovcu, ali i njegova prenamena u multifunkcionalni kulturni centar.

-Zatim ćemo izvršiti i adaptaciju konferencijske i izložbene sale Narodnog muzeja, kao i izradu i postavljanje spomenika kralju Srbije Milanu Obrenoviću. Ova platforma, osim što doprinosi razvoju kulture širom Srbije, predstavlja i značajan zamajac u mnogim drugim aspektima– naveo je premijer Srbije.

Macut je izrazio zadovoljstvo povodom današnjeg otvaranja vrtića „Vesela družina“ u tom gradu, navodeći da je to drugi značajan aspekat današnjeg događaja i održavanja sednice Vlade u Leskovcu.

Najavio je i podizanje spomenika kralju Srbije Milanu Obrenoviću, dodajući da na taj način vraćamo dug i poštovanje prema onima koji su vodili Srbiju.



-Da mirimo Srbiju i ideološki i politički, i ispravljamo istorijske nepravde. Jedna od njih je bila i marginalizacija uloge Milana Obrenovića, prvog srpskog kralja posle Kosovske bitke i osnivača Srpske vojske, koja se proslavila u ratovima za oslobođenje i ujedinjenje od 1912. do 1918. godine. Srbija mora da zna i da poštuje svoju istoriju, kao i trud i rad svakog ko je doprineo našoj narodnoj slobodi i nezavisnosti, bio on običan čovek ili kralj- rekao je Macut.

Ukazao je da je činjenica da je na Berlinskom kongresu Srbija dobila svoje međunarodno priznanje i punu nezavisnost, kao i proširenje teritorije na Vranjski, Niški, Pirotski i Toplički okrug, navodeći da taj čin vraća moralnu snagu i miri istorijske podele, ispravlja nepravde, ali i podiže patriotizam i veru u naše sopstvene snage.

-Mogu da kažem da bih se lično radovao i na tome ću insistirati da po ovom modelu razvijamo sve srpske krajeve. Da podižemo infrastrukturu, ulažemo u kulturu i prosvetu, jačamo privredu i prosvećujemo sebe. Zbog svega navedenog je današnja sednica Vlade u Leskovcu bitna- naglasio je Macut.

Macut je poručuo da je ravnomerni razvoj svih krajeva Srbije politika Vlade koju predvodi.