Poseta ministarke Paunović Centru za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović, sa predsednikom Skupštine grada Leskovca Aleksandrom Đurovićem i drugim predstavnicima lokalne samouprave i ministarstva, posetila je Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga.

-Pred nama je najveći izazov da mlade ljude zadržimo u manjim sredinama u kojima su se rodili ili da stvorimo dobre uslove da se, oni koji su otišli u veće gradove, vrate svojoj matici- rekla je ministarka Paunović.

Direktorka Centra Dagana Belenzada istakla je da Centar suštinski osnažuje i direktno doprinosi poboljšanju kvaliteta života građana i podstiče održivi ekonomski razvoj.

Ona je naglasila i odličnu saradnju sa ovim ministarstvom i lokalnom samoupravom Grada Leskovca.