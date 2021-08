Poskupele cene proizvoda i usluga lične potrošnje

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u julu 2021. u odnosu na jun iste godine, u proseku su povećane za 0,2 procenta, dok su u poređenju sa istim mesecom prethodne godine povećane za 3,3 posto. Osim toga, potrošačke cene u julu ove godine u poređenju sa decembrom 2020. povećane su u proseku za 3,7 odsto.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u julu 2021. u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama: alkoholna pića i duvan za 2,2, posto, ali je zato zabeležen pad cene hrane i bezalkoholnih pića za 0,9, kao i odeće i obuće za 0,7 odsto.

U Leskovcu je zabeležen rast prosečnih maloprodajnih cena u maju 2021. u odnosu na isti mesec prethodne godine u grupi “prehrambeni proizvodi” kod sledećih artikala: suncokretovo ulje je poskupelo za 31,8 procenata, džem za 22,9, a rakija šljivovica za 10 posto.

“Cena variraju po gradovima . Recimo u junu nije došlo do promene cene mesa osim pilećeg celog. Najniža cena je zabeležena u Vranju 199, u Beogradu 299, a u Leskovcu 249 dinara, što znači da je došlo do povećanja u odnosu na prethodni mesec za 8,7 procenata – kaže Žaklina Glišić Stošić, načelnica Odeljenja statistike u Leskovcu

Zanimljivo je da je upravo prilikom drugog snimanja cena, u julu u Leskovcu, u odnosu na isti period prošle godine, najviše poskupeo kupus i to za 66 procenata, dok je cena jabuke niža za 53,6 odsto. Cene na malo poljoprivrednih proizvoda variraju po gradovima. Tako je recimo prilikom drugog snimanja cena u julu, najviša cena svinjskog mesa bila u Sremskoj Mitrovici i visini od 565, 99 dinara, najniža u Vranju u visini od 344,99 dinara, dok je u Leskovcu 445.

Inače, Republički zavod za statistiku do podataka o cenama poljoprivrednih proizvoda na malo dolazi neposrednim snimanjem cena i to dva puta mesečno, od 1. do 7. i od 15. do 21. Cene se snimaju u prodavnicama I na pijacama na pijačni dan.