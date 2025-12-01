Postavanjem urbanih mobilijara u Leskovcu uže gradsko jezgro dobilo lepši i funkcionalniji izgled

Postavljanje urbanog mobilijara kod Spomen-česme, preko puta Tehnološkog fakulteta, danas je u potpunosti završeno. Na isti način uređeni su i drugi delovi grada na Veternici, zahvaljujući čemu su dobili lepši i funkcionalniji izgled. Postavljeno je ukupno devet klupa sa naslonom, devet bez naslona, deset kanti za smeće i jedna klupa namenjena osobama sa invaliditetom.

Po tri klupe sa naslonom postavljene su na potezima od Tehnološkog fakulteta do Ulice Kralja Petra Prvog, zatim od Bulevara oslobođenja do Ulice 28. marta, kao i u blizini nove autobuske stanice. Klupe bez naslona postavljene su na platou ispred nekadašnje prodavnice „Đak“ i u rekonstruisanoj Ulici Vlade Đorđevića, pored keja.

Detaljnije o izradi mobilijara govorila je Ljiljana Mihajlović, tehnička direktorka JP ,,Urbanizam i izgradnja“ Leskovac.

Kod Spomen-česme postavljena je klupa za osobe sa invaliditetom. Ovo je druga takva klupa u Leskovcu, nakon prve postavljene na gradskom trgu.

Vladimir Kostić, član Gradskog veća, istakao je da lokalna samouprava kontinuirano radi na uređenju javnih površina, kako pešačkih zona, tako i zelenih površina.

Vrednost projekta iznosi nešto manje od 2 miliona dinara, dok je za novogodišnju rasvetu, koja će biti postavljena u toku sledeće nedelje, uloženo 3 miliona sa PDV-om. Finansiranje je obezbedio Grad Leskovac iz gradskog budžeta, dok nadzor i vođenje projekta sprovodi Javno preduzeće „Urbanizam i izgradnja“. Dobavljač opreme je preduzeće „Korali“ iz Kraljeva.