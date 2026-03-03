Pošumljavanje prostora u Maloj Biljanici gde je prethodno uklonjena divlja deponija

U okviru druge faze projekta „Naš otpad je naša briga“ počelo je pošumljavanje prostora u Maloj Biljanici, za šta je iz budžeta grada Leskovca opredeljena suma od milion i po dinara. Na ovom mestu, prethodno je uklonjena divlja deponija, u okviru prve faze istog projekta, koju je finansiralo Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Ovu lokaciju je obišao gradonačelnik Goran Cvetanović sa svojim saradnicima.

Za pošumljavanje ovog mesta, preko Odeljenja za javne nabavke je obezbeđeno 130 sadnica visokih lišćara. Kako je rečeno tom prilikom, Ministarstvo za zaštitu životne sredine finansiralo je kupovinu sigurnosnih kamera, za obezbeđivanje ovog prostora.

Očekivanja nadležnih su da će ovo uređenje sprečiti ponovno nastajanje divlje deponije, te i da će meštani ovog sela čuvati svoj prostor.

Podsetimo, zahvaljujući javnom konkursu resornog ministarstva, ovo Odeljenje je dobilo sredstva za realizaciju projekta „Naš otpad je naša briga“. U okviru realizacije su očišćene dve lokacije na teritoriji Grada. Jedna u Maloj Biljanici, a druga u Donjem Stopanju. Ukupna vrednost projekta je 6.303.212 dinara.

Inače, gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović se ovom prilikom pridružio predstavnicima Odeljenja za zaštitu životne sredine u akciji pošumljavanja.