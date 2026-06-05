Potpisan Memorandum o saradnji između grada Leskovca i SKGO-a

Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović potpisao je Memorandum o saradnji sa Nikolom Tarbukom, generalnim sekretarom Stalne konferencije gradova i opština, u Svečanoj sali grada. Ova saradnja, koja se realizuje u okviru programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“ uz podršku Vlade Švajcarske, sprovodi se u cilju pokretanja pilot podrške sistemskog unapređenja pristupačnosti javnih prostora i usluga u lokalnoj zajednici. Potpisivanjem memoranduma, grad na Veternici postao je prva lokalna samouprava koja je dobila ovaj vid podrške.



Pilot podrška ima primarni cilj, koji podrazumeva jačanje kapaciteta u lokalnoj samoupravi, zatim uspostavljanje odgovarajućih i dodatnih mehanizama, kao i planiranje mera za stvaranje pristupačnijeg okruženja za sve građane. U okviru podrške, pored ostalog, biće organizovane i obuke za zaposleno rukovodstvo u lokalnoj samoupravi.



Prvi čovek Leskovca podsetio je da je lokalna samouprava 2016. godine dobila pohvalu za doprinos u razvoju svih oblika pristupačnosti na teritoriji grada. U 2018. godini nagrada je pripala gradu i za razvoj pristupačnosti u oblasti kulture, zahvaljujući projektu Narodnog muzeja, a u 2020. godini zbog rekonstrukcije Centra za socijalni rad i njegove pristupačnosti osobama sa invaliditetom.



Kada su u pitanju pomenute ustanove, gradonačelnik Cvetanović naveo je Narodni muzej kao primer dobre prakse.



Rekonstruisane su i brojne ulice, u okviru kojih su izgrađene taktilne staze za slepe i slabovide, spušteni ivičnjaci za bezbedno kretanje građana. Postavljeni su urbani mobilijari, odnosno klupe za osobe sa invaliditetom, česme i teretana na otvorenom u parku u ulici Kralja Petra Prvog, dodao je prvi čovek grada.

Inače, krajnji cilj memoranduma je stvaranje inkluzivnijeg okruženja u kome će osobe sa invaliditetom, kao i drugi građani, moći ravnopravno da koriste javne prostore, istaknuto je ovom prilikom.