Potpisan ugovor o nastavku gasifikacije

Aneks ugovora o proširenju obima radova na gasifikaciji naseljenih mesta na području Leskovca, za šta će biti opredeljena dodatna suma od 28 miliona evra bez PDV –a, potpisali su gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović i Jovan Lazarević, direktor kompanije „Rasina energogas“, u sedištu lokalne samouprave. Ukupna vrednost projekta gasifikacije Leskovca dostiže 86, 8 miliona evra.

Aneksom je predviđeno proširenje obima radova u skladu sa izmenjenim programom gasifikacije i usklađivanje sa cenovnikom koji je usvojila Skupština grada. Podsećanja radi, ugovor o poslovno – tehničkoj saradnji potpisan je 2023. godine, a izmene predviđene ovim aneksom podrazumevaju nove projektne radove i trase i veću kilometražu.

Cilj projekta je da se gasifikacija nastavi planiranom dinamikom, kao i da što veći broj individualnih domaćinstava, privrednih subjekata i ustanova dobije mogućnost priključenja na gasovodnu mrežu. Kako je istaknuto, ovaj projekat ima snažan ekološki aspekt, jer prirodni gas doprinosi smanjenju zagađenja životne sredine.

Rok za realizaciju radova predviđenih ovim aneksom je 48 meseci od dana potpisivanja.