Potraga za dvojicom muškaraca na jezeru Barje traje i dalje

Potraga za dvojicom muškaraca, 1979. i 1988. godište, čiji je nestanak prijavljen policiji u četvrtak, traje i dalje, a pored pripadnika MUP-a, odnosno vatrogasno-spasilačke jedinice Leskovac i Tima za spasavanje na vodi, aktivno su se uključili i pripadnici žandarmerije.

Iako se na društvenim mrežama širi apel svima koji su u mogućnosti da pomognu, nadležni navode da organizatori okupljanja nemaju saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno Policijske uprave Leskovac, te da građanima neće biti dozvoljen pristup lokaciji, jer je reč o mestu koje je predmet istrage.

Nadležni organi apeluju na građane da poštuju odluke policije i da se uzdrže od samoinicijativnog dolaska na teren, kako bi se postupak nesmetano sproveo.