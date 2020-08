Povećano interesovanje za testiranje na lični zahtev

Tokom ovog meseca u Zavodu za javno zdravlje Leskovac došlo je do povećanja broja testiranja na kovid 19 na lični zahtev, a u proseku se poslednjih deset dana testira 20 do 30 lica dnevno. Što se tiče teritorije Jablaničkog okruga, tokom ovog meseca se do današnjeg dana testiralo oko 460 lica, potvrdili su nam zaposleni u ovoj ustanovi.

S obzirom na to da su se granice otvarale i da je sezona godišnjih odmora, broj testiranih na komercijalne PCR testove je veći. Za testove se uglavnom javljaju mladi ljudi, porodice, a među njima ima dosta onih koji iz različitih razloga žele da otputuju u inostranstvo.

„Što se tiče samog avgusta meseca, mi smo imali znatno povećanje broja testiranih na komercijalne PCR testove, u julu smo imali 60-ak lica koja su se testirala, a u avgustu do današnjeg dana 466 za teritoriju celog Jablaničkog okruga, znači negde 20 do 30 lica dnevno – kaže Zorana Kulić, epidemiolog Zavod za javno zdravlje Leskovac.

Cena ovih testova je 6000 dinara za naše građane, odnosno 120 evra za strane državljane. Oni koji u Zavod za javno zdravlje dođu radi testiranja treba da sa sobom ponesu uplatnicu, kao dokaz da su već izvršili uplatu.

„Kada se završi u 10 sati naši tehničari u ambulanti za uzorkovanje uzimaju uzorke nazofaringijalnog brisa i po završetku uzorkovanja to nosimo u Institut za javno zdravlje Niš. U roku od 24 sata najkasnije rezultati stignu, a sama lica koja su se testirala pre nego što dobiju rezultate najčešće dobiju poruku da im je rezultat izašao – objašnjava doktorka Kulić.

Što se tiče epidemiološke situacije na teritoriji Jablaničkog okruga i grada Leskovca, situacija je povoljnija u odnosu na raniji period, a u Opštoj bolnici Leskovac broj hospitalizovanih nije veliki.