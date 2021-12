Povodom raspisanog referenduma omogućen uvid u birački spisak

Povodom raspisanog referenduma o promeni Ustava Srbije, koji će biti održan 16. januara 2022. godine, Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove Gradske uprave Grada Leskovca obaveštava javnost da je deo Jedinstvenog biračkog spiska za područje Leskovca izložen u zgradi gradske Skupštine u ulici Pana Đukića broj 11 u kancelarijima 15 i 22.

Unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana, omogućena je provera da li je lice upisano u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.

Zahtevi za promenu u delu Jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji grada Leskovca, mogu podneti Odeljenju za opštu upravu i zajedničke poslove Gradske uprave grada Leskovca svakog radnog dana od 7 do 20 časova, a subotom i nedeljom do 15 sati, najkasnije do zaključenja biračkog spiska 31. decembra 2021. do 24 časa.

Najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 25. decembra 2021. do 24 sata, moguće je podneti zahtev da se u isti upiše podatak da će se na prestojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji.

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektroniskim putem na zvaničnoj interent stanici Minsitarstva državne uprave i lokalne samouprava www.upit.birackispisak.gov.rs, unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana i broja lične karte.

U postupku vršenja uvida u birački spisak lica ovlašćena za ažuriranje biračkog spiska, kao i lica zadužena za pružanje tehničke podrške Gradske uprave, dužna su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, navodi se u saopštenju za javnost Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove Gradske uprave grada Leskovca.