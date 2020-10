Povremeni prekidi u vodosnabdevanju

Javno-komunalno preduzeće “Vodovod” obaveštava korisnike da će, zbog izvođenja radova na prevezivanju potrošača na novu uličnu vodovodnu mrežu u ulici Radeta Žunića u Leskovcu koju investira grad, od utorka 6. oktobra do petka 9.oktobra, u periodu od 9 do 17 časova dolaziti do povremenih prekida u vodosnabdevanju potrošača koji gravitiraju na predmetnoj ulici na potezu od Mokranjčeve do Devete ulice.

Iz ovog preduzeća mole potrošače da zbog dužeg prekida u vodosnabdevanju, unapred zahvate dovoljnu količinu vode za sanitarne potrebe u okviru svog domaćinstva.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi.