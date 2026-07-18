Požar na otvorenom prostoru kod bivšeg Džinsija u Leskovcu

U Ulici Solunskih ratnika u Leskovcu, u blizini nekadašnje fabrike Džinsi, železničke pruge, trafostanice i dečjeg igrališta, sinoć je izbio požar na otvorenom prostoru.

Vatra je zahvatila rastinje i divlju deponiju smeća, a na lice mesta izašla je Vatrogasno-spasilačka jedinica iz Leskovca, koja je požar lokalizovala i ugasila.

Kako se navodi, na ovoj lokaciji požari se često ponavljaju, što predstavlja ozbiljan bezbednosni i ekološki problem.

Iako lokalna samouprava već 13 godina kontinuirano uklanja divlje deponije, one se i dalje stvaraju, a neretko bivaju i zapaljene.

Nadležni apeluju na građane da tokom letnjih meseci budu posebno oprezni, jer visoke temperature pogoduju nastanku i brzom širenju požara na otvorenom prostoru. U slučaju izbijanja požara, neophodno je odmah obavestiti Vatrogasno-spasilačku jedinicu pozivom na broj 193.

Građanima se još jednom upućuje apel:

da ne pale vatru na otvorenom prostoru;

da ne spaljuju biljne ostatke;

da ne pale divlje deponije i ne odlažu otpad na mestima koja nisu predviđena za tu namenu;

da tokom poljoprivrednih radova pažljivo rukuju mašinama i redovno ih održavaju;

da opuške od cigareta ne bacaju u prirodu;

da ne pale roštilj na mestima koja nisu za to predviđena;

da pažljivo koriste sredstva za rad koja mogu izazvati požar;

da pre oranja ne spaljuju travu, korov i orezane grane voća;

da ne spaljuju sekundarne sirovine.

Nadležni poručuju da je odgovornim ponašanjem moguće sprečiti požare i sačuvati prirodu, imovinu i ljudske živote.