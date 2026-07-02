Požar na otvorenom prostoru u ataru Gornjeg Sinkovca i Gornjeg Trnjana

Kasno sinoć u ataru Gornjeg Sinkovca i Gornjeg Trnjana izbio je požar na otvorenom prostoru, koji je zahvatio nisko rastinje i divlju deponiju.

Zahvaljujući brzoj intervenciji pripadnika Vatrogasno-spasilačke jedinice Leskovac, požar je lokalizovan i ugašen, čime je sprečeno njegovo dalje širenje.

S obzirom na visoke temperature i povećan rizik od izbijanja požara, nadležni apeluju na građane da budu odgovorni i poštuju mere zaštite:

Ne palite vatru na otvorenom prostoru.

Ne spaljujte biljne ostatke, travu, korov i otpad.

Ne palite divlje deponije i ne odlažite smeće na nepropisnim mestima.

Pažljivo rukujte poljoprivrednim mašinama i drugim sredstvima koja mogu izazvati požar.

Ne bacajte opuške i ne ložite roštilj na mestima koja nisu predviđena za tu namenu.

Ukoliko primetite požar, odmah obavestite Vatrogasno-spasilačku jedinicu pozivom na broj 193.

Odgovornim ponašanjem štitimo ljudske živote, imovinu i prirodu.