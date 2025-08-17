Požar na ulazu u Vlasotince ugašen u ranim jutarnjim satima

Požar, koji je juče izbio u delu vlasotinačke opštine, ugašen je u ranim jutarnjim satima, oko 2 časa posle ponoći. Širio se od napuštene deponije u pravci Konopnice i delu grada u ulici Marka Oreškovića. A veliki plamen prešao je i sa druge strane magistralnog puta i zahvatio atar sela Orašje.

– Gorela je strnjika, nisko rastinje, voćnjaci, zasadi lešnjaka, mlade topole, drvo spremno za ogrev i dva objekta oko kojih je bila urasla trava. Kuće smo uspeli da sačuvamo, a bilo je kritično dok nismo obezbedili trafo stranicu. Zato je preventivno bila iskuljučena struja – kaže načelnik Štaba za vanredne situacije Ivan Stanković.

Vatrogascima vlasotinačkog odeljenja pomagale su kolegge iz Leskovca, Lebana i Bojnika. Štab za vanredne situacije, na zahtev vatrogasaca, angažovao je deo mehanizacije JKP Vodovod, preduzeća AB Kop i HSV, a pomagali su i brojni građani svojim vozilima.

-Svako od nas ko ima traktor, a živi blizu mesta požara, uključio se je u kopanje zemlje i pravljenje pojaseva kako bi se sprečilo širenje vatre. Hvala svim građanima koji su pomagali u toku jučerašnjeg dana. Procenjuje se da je požar zahvatio više od 50 hektara zemljišta – kaže predsednik opštine Bratislav Petrović, koji je po funkciji i komandant Štaba za vanredne situacije.

Vatrogasci apeluju da se ne pali vatra na otvorenom, podsećaju da svakodnevno imaju tri do četiri intervencije, a da je ovo drugi veliki požar ove nedelje na teritoriji vlasotinačke opštine, pored onog u Lipovici.