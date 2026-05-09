Požar u atarima Bratmilovca i Kumareva

9 мај, 2026
TVL

Uprkos brojnim apelima Grada Leskovca i nadležnih službi, ponovo je izbio požar na otvorenom u atarima Bratmilovca i Kumareva, saopštavaju iz Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove.

Gorelo je nisko rastinje i poljoprivredni otpad, kao i smeće. Zemljište je još vlažno, postoji i zelenilo, tako da požar nije mogao brzo da se širi. Požar je gasila Vatrogasno-spasilačka jedinica iz Leskovca.

Nadležne službe su konstantno na terenu i rade na prevenciji ovakvih pojava. Upravo se i ovog vikenda obilazi teren.

Nadležni apeluju da se naročito u ovom periodu:

  • ne pali vatra na otvorenom prostoru,
  • ne spaljuju biljni ostaci,
  • ne pale divlje deponije i ne baca smeće na mesta koja nisu predviđena za te namene,
  • da se u vreme poljoprivrednih radova oprezno rukuje poljoprivrednim mašinama i da se redovno održavaju,
  • da se opušci od cigareta ne bacaju tamo gde im nije mesto,
  • da se ne pali roštilj na mestima, koja za to nisu predviđena,
  • da se pažljivo rukuje sredstvima za rad, koja mogu da izazovu požar,
  • da se pre oranja ne spaljuju trava i korov, kao i orezane grane od voća.

Grad Leskovac, kao i sve relevantne institucije, sa velikom pažnjom prate situaciju na terenu, u kontinuitetu uklanjaju divlje deponije, apeluju na građane i reaguju kad za to postoji potreba.

Mole se građani da kad primete požar, odmah obaveste Vatrogasno – spasilačku jedinicu na broj 193. Od ključne je važnosti blagovremeno obaveštavanje, radi brze reakcije i sprečavanja požara širih razmera.

