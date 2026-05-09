Požar u atarima Bratmilovca i Kumareva

Uprkos brojnim apelima Grada Leskovca i nadležnih službi, ponovo je izbio požar na otvorenom u atarima Bratmilovca i Kumareva, saopštavaju iz Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove.

Gorelo je nisko rastinje i poljoprivredni otpad, kao i smeće. Zemljište je još vlažno, postoji i zelenilo, tako da požar nije mogao brzo da se širi. Požar je gasila Vatrogasno-spasilačka jedinica iz Leskovca.

Nadležne službe su konstantno na terenu i rade na prevenciji ovakvih pojava. Upravo se i ovog vikenda obilazi teren.

Nadležni apeluju da se naročito u ovom periodu:

ne pali vatra na otvorenom prostoru,

ne spaljuju biljni ostaci,

ne pale divlje deponije i ne baca smeće na mesta koja nisu predviđena za te namene,

da se u vreme poljoprivrednih radova oprezno rukuje poljoprivrednim mašinama i da se redovno održavaju,

da se opušci od cigareta ne bacaju tamo gde im nije mesto,

da se ne pali roštilj na mestima, koja za to nisu predviđena,

da se pažljivo rukuje sredstvima za rad, koja mogu da izazovu požar,

da se pre oranja ne spaljuju trava i korov, kao i orezane grane od voća.

Grad Leskovac, kao i sve relevantne institucije, sa velikom pažnjom prate situaciju na terenu, u kontinuitetu uklanjaju divlje deponije, apeluju na građane i reaguju kad za to postoji potreba.

Mole se građani da kad primete požar, odmah obaveste Vatrogasno – spasilačku jedinicu na broj 193. Od ključne je važnosti blagovremeno obaveštavanje, radi brze reakcije i sprečavanja požara širih razmera.