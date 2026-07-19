Požar u ataru Lipovice

Požar na otvorenom prostoru izbio je danas u atarima Lipovice. Prema trenutnim podacima, gori nisko rastinje, strnjika i deo polja žita.

Na terenu su vatrogasci-spasioci iz Leskovca, kao i Dobrovoljno vatrogasno društvo iz Brestovca.

I zaposleni u Odeljenju za opštu upravu i zajedničke poslove Gradske uprave Grada Leskovca, u čijem su delokrugu rada i poslovi Civilne zaštite, konstantno obilaze teren i prate situaciju, obaveštavaju nadležne o preduzimanju mera i bave se preventivnim aktivnostima u skladu sa svojim nadležnostima.

Podsetimo, ovo je drugi požar koji je izbio na teritoriji grada u protekla dva dana. Prekjuče je gorela divlja deponija u ulici Solunskih ratnika.

Lokalna samouprava je nebrojeni broj puta apelovala na građane da blagovremeno obaveste Vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj 193, ukoliko primete požar.

Zbog visokih temperatura koje pogoduju pojavi i brzom širenju požara na otvorenom prostoru, neophodan je naročit oprez i maksimalna odgovornost, kako bi se pre svega omogućila bezbednost građana i zaštitila životna sredina.