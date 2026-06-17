Požar u ataru sela Rudare izbio jutros

U ataru sela Rudare, jutros je izbio požar na otvorenom prostoru. Ovom prilikom, gorelo je nisko rastinje i manja deponija smeća. Požar je vrlo brzo ugašen od strane Vatrogasno-spasilačke jedinice iz Leskovca. Nadležni upućuju još jedan u nizu apela građanima da vode računa o merama zaštite od požara.



– U prepodnevnim časovima izbio je požar u ataru sela Rudare, a nedavno je gorela i deponija u selu Čekmin. S obzirom na to da predstoji period visokih dnevnih temperatura, koje pogoduju pojavi požara na otvorenom, nadležni upućuju apel građanima da budu oprezni – istakao je u izjavi za Televiziju Leskovac Milan Popović, šef Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove GU Grada Leskovca.



Ukoliko sugrađani primete požar na otvorenom, neophodno je da istog trenutka obaveste Vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj 193, koja će brzom reakcijom doprineti sprečavanju požara širih razmera. Zbog čestih pojava požara u toku prethodne godine, sve nadležne službe su u pripravnosti, dodaju nadležni.



Inače, Zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno je spaljivanje trave i niskog rasta na otvorenom. Za nepoštovanje zakonskih odredbi propisane su i novčane kazne, za fizička lica do 50 000 dinara, dok za pravna lica kazna može iznosti i do milion dinara.

