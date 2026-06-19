Požar u blizini Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, u ataru Bogojevca

U blizini Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, u ataru Bogojevca, večeras je izbio požar na otvorenom prostoru. Gorelo je nisko rastinje i deponija smeća, a požar su gasili Vatrogasno-spasilačka jedinica iz Leskovca i Dobrovoljno vatrogasno društvo Leskovac.



Potreban je naročit oprez tokom predstojećeg letnjeg perioda, s obzirom na to da visoke temperature i te kako pogoduju pojavi i širenju požara na otvorenom prostoru.



Od ključnog je značaja blagovremeno obaveštavanje Vatrogasno-spasilačke jedinice na broj 193.



Još jednom podsećamo naše građane i apelujemo: da se ne pali vatra na otvorenom prostoru, da se ne spaljuju biljni ostaci, da se ne pale divlje deponije i ne baca smeće na mesta koja nisu predviđena za te namene, da se u vreme poljoprivrednih radova oprezno rukuje poljoprivrednim mašinama i da se redovno održavaju, da se opušci od cigareta ne bacaju tamo gde im nije mesto, da se ne pali roštilj na mestima koja za to nisu predviđena, da se pažljivo rukuje sredstvima za rad koja mogu da izazovu požar, da se pre oranja ne spaljuju trava i korov, kao ni orezane grane od voća, da se ne spaljuju sekundarne sirovine.