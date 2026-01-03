Požar u Ulici solundkih ratnika u Leskovcu

Veći požar na otvorenom prostoru izbio je u Radničkom naselju, iza stare fabrike „Džinsi“, u Ulici solunskih ratnika.

Vatra je zahvatila nisko rastinje i staru divlju deponiju. Sve nadležne službe su odmah reagovale, nalaze se na terenu i požar je trenutno pod kontrolom.

Iz nadležnih službi apeluju na građane da se ponašaju odgovorno i poštuju mere zaštite od požara.

„Apelujemo na građane da ne pale vatru na otvorenom, da ne spaljuju biljne ostatke i otpad, da ne odlažu otpad na neuslovnim mestima, kao i da ne pale otpad u kontejnerima. Takođe, tokom grejne sezone, građanima se savetuje da redovno proveravaju elektroinstalacije i strujne vodove kako bi se sprečile nesreće. Čuvajmo prirodu i bezbednost svih nas – budimo odgovorni“, navode u Odeljenju za opštu upravu i zajedničke poslove Gradske uprave.

Uzrok požara za sada nije poznat.

Podsetimo, na ovoj lokaciji već godinama dolazi do izbijanja vatre, uzrokovane paljenjem kablova, a ovi slučajevi bili su prijavljivani i nadležnim inspekcijskim službama, kao i Odeljenju komunalne milicije.