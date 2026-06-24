Požar u Zelenoj zoni kod fabrika Aptiv i Erenli

Već nekoliko dana zaredom na teritoriji grada Leskovca beleže se požari na otvorenom prostoru na različitim lokacijama.

Nakon sinoćnjih požara u atarima Bogojevca, Draškovca i Goleme Njive, danas je došlo do izbijanja požara u industrijskoj Zelenoj zoni, u blizini fabrika Aptiv i Erenli. Gorelo je nisko rastinje duž železničke pruge i puta. U gašenju požara učestvovali su pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Leskovac, uz podršku jednog pripadnika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Leskovac.

Upućujemo hitan apel građanima da, ukoliko primete požar, odmah obaveste Vatrogasno-spasilačku jedinicu pozivom na broj 193. Pravovremena reakcija i odgovorno ponašanje građana od velikog su značaja za sprečavanje širenja vatre i ublažavanje mogućih posledica.

Iako nadležne službe Grada Leskovca svakodnevno obilaze teren i prate situaciju, neophodna je i podrška lokalne zajednice kroz blagovremeno prijavljivanje ovakvih događaja.

Posebno je važno sprečiti pojavu požara u blizini saobraćajnica i industrijskih postrojenja, gde mogu biti ugroženi bezbednost učesnika u saobraćaju, imovina i radna mesta nekoliko hiljada naših sugrađana zaposlenih u fabrikama.