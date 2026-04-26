Požari u atarima Pečenjevca i u naselju Slavko Zlatanović u Leskovcu

Ovog vikenda došlo je do izbijanja požara na otvorenom prostoru u atarima naseljenog mesta Pečenjevce, pored nadvožnjaka i u naselju Slavko Zlatanović u Leskovcu, saopštavaju iz Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove Gradske uprave.

Gorelo je nisko rastinje i poljoprivredni otpad, kao i smeće. Zbog vlažnosti zemljišta i postojanja zelenila, požari se nisu proširili, a u njihovom gašenju učestvovali su sami meštani i predstavnik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Leskovac.

Nadležne službe su konstantno na terenu i preduzimaju neophodne mere sa ciljem prevencije ovakvih pojava. Njihov apel prenosimo u nastavku:

„Grad Leskovac i ovom prilikom upozorava na opasnosti, koje požari na otvorenom nose i apeluje:

da se ne pali vatra na otvorenom prostoru,

da se ne spaljuju biljni ostaci,

da se ne pale divlje deponije i ne baca smeće na mesta koja nisu predviđena za te namene,

da se u vreme poljoprivrednih radova oprezno rukuje poljoprivrednim mašinama i da se redovno održavaju,

da se opušci od cigareta ne bacaju tamo gde im nije mesto,

da se ne pali roštilj na mestima, koja za to nisu predviđena,

da se pažljivo rukuje sredstvima za rad, koja mogu da izazovu požar,

da se pre oranja ne spaljuju trava i korov, kao i orezane grane od voća.

Situacija na terenu će se pratiti i u narednom periodu, a lokalna samouprava i nadležne službe će, kao i do sada, nastaviti sa uklanjanjem divljih deponija i uređenjem javnih površina.

Mole se građani da kad primete požar, odmah obaveste Vatrogasno – spasilačku jedinicu na broj 193. Od ključne je važnosti blagovremeno obaveštavanje, radi brze reakcije i sprečavanja požara širih razmera.“