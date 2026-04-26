Požari u atarima Pečenjevca i u naselju Slavko Zlatanović u Leskovcu

Ovog vikenda došlo je do izbijanja požara na otvorenom prostoru u atarima naseljenog mesta Pečenjevce, pored nadvožnjaka i u naselju Slavko Zlatanović u Leskovcu, saopštavaju iz Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove Gradske uprave.
Gorelo je nisko rastinje i poljoprivredni otpad, kao i smeće. Zbog vlažnosti zemljišta i postojanja zelenila, požari se nisu proširili, a u njihovom gašenju učestvovali su sami meštani i predstavnik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Leskovac.
Nadležne službe su konstantno na terenu i preduzimaju neophodne mere sa ciljem prevencije ovakvih pojava. Njihov apel prenosimo u nastavku:
„Grad Leskovac i ovom prilikom upozorava na opasnosti, koje požari na otvorenom nose i apeluje:
- da se ne pali vatra na otvorenom prostoru,
- da se ne spaljuju biljni ostaci,
- da se ne pale divlje deponije i ne baca smeće na mesta koja nisu predviđena za te namene,
- da se u vreme poljoprivrednih radova oprezno rukuje poljoprivrednim mašinama i da se redovno održavaju,
- da se opušci od cigareta ne bacaju tamo gde im nije mesto,
- da se ne pali roštilj na mestima, koja za to nisu predviđena,
- da se pažljivo rukuje sredstvima za rad, koja mogu da izazovu požar,
- da se pre oranja ne spaljuju trava i korov, kao i orezane grane od voća.
Situacija na terenu će se pratiti i u narednom periodu, a lokalna samouprava i nadležne službe će, kao i do sada, nastaviti sa uklanjanjem divljih deponija i uređenjem javnih površina.
Mole se građani da kad primete požar, odmah obaveste Vatrogasno – spasilačku jedinicu na broj 193. Od ključne je važnosti blagovremeno obaveštavanje, radi brze reakcije i sprečavanja požara širih razmera.“