Poziv mladima da urade anketu UNICEF-a

Grad Leskovac započeo je izradu Programa za unapređenje položaja mladih za period 2026–2028. godine.

Ovaj dokument javne politike ima za cilj da na sveobuhvatan način definiše pravce delovanja u oblasti omladinske politike i brige o mladima u našem gradu.

Ukoliko imaš između 15 i 30 godina i živiš u Leskovcu, pozivamo te da učestvuješ u anonimnoj anketi, koja će pomoći u prikupljanju informacija o potrebama, interesovanjima i problemima mladih.

Tvoje mišljenje je važno – rezultati ankete doprineće planiranju budućih aktivnosti, mera podrške i kreiranju sadržaja koji odgovaraju stvarnim potrebama mladih u Leskovcu.

Izaberi način na koji želiš da popuniš anketu:KLIKNI na LINK ZA INSTAGRAM – https://ig.me/m/ureportsrbijaKLIKNI na LINK ZA VIBER -https://chats.viber.com/ureportserbiaKLIKNI na LINK ZA FACEBOOK – http://m.me/ureportsrbija

Nakon toga u DM ukucaj i pošalji reč “ANKETA” i započni popunjavanje.

Jedna od polaznih tačaka izrade Programa biće upravo anketno istraživanje o potrebama i interesovanjima mladih, koje će Grad Leskovac – Kancelarija za mlade, u saradnji sa UNICEF-om Srbija, sprovesti i u srednjim školama na teritoriji grada, uz podršku platforme U Report (www.serbia.ureport.in).

Cilj ovog istraživanja jeste da ukaže na položaj i potrebe mladih u Leskovcu, kako bi se dobila šira slika o problemima koje mladi smatraju prioritetnim, kao i o stavovima i očekivanjima koje imaju.

Grad Leskovac u ovom procesu ima tehničku podršku UNICEF-a, koji pruža pomoć u sprovođenju aktivnosti, obezbeđivanju transparentnosti i podsticanju aktivnog učešća mladih tokom svih faza izrade Programa.