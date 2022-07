Poziv studentima da se prijave za „UMrežavanje“

Grad Leskovac je i ove godine otvorio prijave za studente zainteresovane da budu deo besplatnog trodnevnog “Umrežavanja” koje će se od 2. do 4. septembra održati na Zlatiboru. Za studente je obezbeđen prevoz, kao i smeštaj i to na bazi punog pansiona uz prateće aktivnosti i sadržaje, a sve to potpuno besplatno, navodi se u saopštenju za javnost Kabineta gradonačelnika Leskovca.

„UMrežavanje“ je događaj koji se organizuje po treći put sa ciljem pružanja podrške i mogućnosti studentima iz Leskovca koji studiraju širom Srbije da se „umreže“ i razmenom ideja doprinesu razvoju grada. Prilikom selekcije studenata, kao jedan od kriterijuma biće uzet u obzir CV i prijavni obrazac, ali i brzina prijave.

Studenti mogu preuzeti obrazac prijave na zvaničnom sajtu grada Leskovca, a popunjeni dokument i CV treba da pošalju na e-mail adresu stefankitanovic92@gmail.com

Prijave su otvorene do 12. avgusta tekuće godine.

Prva umrežavanje pre tri godine organizovao je član Gradskog veća Stefan Kitanović. Ove godine mogućnost za boravka na Zlatiboru imaće 50 studenata, zahvaljujući velikoj podršci grada i gradonačelnika Leskovca Gorana Cvetanovića, kao i nesebičnom doprinosu sponzora, zaključuje se u saopštenju.