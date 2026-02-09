Poziv sugrađanima da predlože lokacije za nove umetničke sadržaje u Leskovcu

U okviru programa Prestonice kulture Srbije 2026. godine, Grad Leskovac poziva sve građane da se aktivno uključe u uređenje i oživljavanje javnih prostora u svom neposrednom okruženju i svojim predlozima doprinesu stvaranju lepšeg, kreativnijeg i savremenijeg izgleda grada.

Poziv je namenjen svim sugrađanima koji žele da predlože lokacije u svom komšiluku za umetničku revitalizaciju, kao što su zidovi zgrada pogodni za oslikavanje murala, manji javni prostori, prolazi, parkovi, objekti mesnih zajednica ili zapušteni i nedovoljno iskorišćeni prostori. Vaše ideje i zapažanja predstavljaju prvi i ključni korak u transformaciji ovih prostora u mesta susreta, kreativnosti i kulture.

Prijava sa podacima, koju čine tačna lokacija mesta i fotografija prostora koji će biti predmet uređenja, vrši se putem linka: https://forms.gle/n2YtRjLpX6TYXRzt9 ili putem mejl adrese: lepks.konkursi@gradleskovac.rs , u periodu od 22. januara do 20. februara 2026. godine.

Sve prijavljene lokacije biće razmotrene od strane stručne komisije, a za odabrane prostore biće raspisan javni konkurs za umetnike. Građani će takođe imati priliku da učestvuju u izboru konačnih umetničkih rešenja putem javnog glasanja, čime se obezbeđuje aktivno učešće zajednice u donošenju odluka.

Pozivamo vas da prepoznate potencijal prostora u svom okruženju i da se uključite u ovaj zajednički poduhvat. Vaš predlog može postati novo prepoznatljivo mesto grada i deo buduće mape „skrivenih umetničkih lokacija“ Leskovca.