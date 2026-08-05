Fakultet srpskih studija Univerziteta u Nišu obaveštava zainteresovane diplomirane filologe i nastavnike srpskog kao stranog jezika da je otvoren poziv za angažovanje lektora srpskog jezika na „Hubei International Studies University“ (HISU), Narodna Republika Kina.

Angažovanje se realizuje u okviru nastave srpskog jezika na Univerzitetu, a izabrani kandidat će biti zadužen za izvođenje nastave srpskog jezika, učešće u pripremi nastavnih materijala, organizaciju kulturnih aktivnosti i promociju srpskog jezika i kulture među studentima. Pored nastavnog rada, očekuje se aktivno učešće u akademskim i međunarodnim aktivnostima Univerziteta.

Poželjno je da kandidat poseduje: završene studije srbistike ili srodne filološke oblasti, iskustvo u nastavi srpskog kao stranog jezika, dobro poznavanje engleskog jezika, izražene komunikacione i interkulturalne kompetencije, spremnost za rad u međunarodnom akademskom okruženju.

Prema uslovima poziva, Univerzitet obezbeđuje mesečnu platu u iznosu od 6.500 RMB za kandidate sa master diplomom, odnosno 8.000 RMB za kandidate stečenim zvanjem doktora filoloških nauka. Pored toga, obezbeđeni su besplatan smeštaj, zdravstveno osiguranje, povratna avionska karta jednom godišnje, kao i bonus po uspešno okončanom ugovornom periodu.

Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti svoju prijavu, koja treba da sadrži biografiju (CV), kopije diploma i drugu relevantnu dokumentaciju, neposredno Univerzitetu. Za dodatne informacije kandidati se mogu obratiti: Song Yu (imejl-adresa: songyu@hbwy.com.cn).

Fakultet srpskih studija je pozvao sve zainteresovane kandidate koji ispunjavaju uslove da iskoriste ovu priliku za sticanje dragocenog međunarodnog nastavnog i akademskog iskustva, kao i za promociju srpskog jezika i kulture u inostranstvu.