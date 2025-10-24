Poziv za poslodavce – Priključite se dualnom modelu obrazovanja!

Od 01.oktobra 2025.godine svi zaintersovani poslodavci koji žele da se uključe u dualni model obrazovanja za narednu školsku godinu mogu podneti prijavu. Poslodavci se prijavljuju putem veb portala Privredne komore Srbije http://portal.dualnoobrazovanje.rs/. Prijave poslodavaca su otvorene do 15. januara 2026. godine.

Proces prijavljivanja poslodavaca obuhvata tri jednostavna koraka i ne oduzima puno vremena.Od sledeće, školske 2026/2027. godine, u ponudi za realizaciju po dualnom modelu će se naći ukupno 92 obrazovna profila iz 12 različitih područja rada. Listu svih obrazovnih profila koji su u ponudi za realizaciju po dualnom modelu nalazi se na sajtu Privredne komore Srbije.



Prilikom prijavljivanja, osim kreiranja profila kompanije, poslodavci podnose Izjavu o spremnosti za uključivanje u dualno obrazovanje i Zahtev za akreditaciju. Prateću dokumentaciju za akreditaciju poslodavci dostavljaju najkasnije do 15 januara, elektronskim putem na mejl: snezana.radivojevic@pks.rs ili na adresu Privredna komora Srbije- Regionalna privredna komora Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga, ul. Stojana Ljubića br.12, Leskovac.

Sve prijave koje sadrže potpunu dokumentaciju biće objedinjene u predlog Plana potreba privrede koji PKS zvaničnim putem dostavlja Kancelariji za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija. Konačnu odluku o strukturi upisa i odobrenim dualnim profilima doneće Ministarstvo prosvete objavljivanjem Konkursa za upis učenika u srednje škole, koji se očekuje krajem aprila 2026. godine.

Prijave se odnose na generaciju učenika koja će tek upisati prvi razred i u školskoj 2026-2027 otpočeti sa školovanjem, dok će sa učenjem kroz rad otpočeti u zavisnosti od plana i programa nastave i učenja konkretnog obrazovnog profila.