Pravoslavni vernici danas obeležavaju prvi dan Stradalne sedmice, najvažnijeg i najstrožeg perioda posta uoči Vaskrsa. Veliki ponedeljak podseća na poslednje dane života Isusa Hrista i predstavlja uvod u Njegovo stradanje i Vaskrsenje.

Veliki ponedeljak nije dan za slavlje i trebalo bi da se provodi u miru, molitvi i razmišljanju. Trebalo bi da se rade samo najnužniji poslovi, kao i da se izbegavaju veselja i okupljanja.

U crkvama se danas služe posebne službe, a vernici nastavljaju strogi post pripremajući se za dane koji dolaze.

Kada je u pitanju sam post, otac Stefan napominje da on mora da se posmatra kao celina.

Veliki ponedeljak nas podseća da nije važno koliko govorimo, već koliko verujemo.