Pravoslavni vernici sutra slave Krstovdan – post i osvećenje vode

Srpska pravoslavna crkva (SPC) obeležiće sutra zimski Krstovdan, kao uspomenu na prve hrišćane koji su primili veru na samom početku hrišćanske propovedi.

Prema tradiciji, u srpskoj crkvi i narodu dan krštenja prvih hrišćana poznat je kao- zimski Krstovdan, kada se proslavljaju Sveti Teopemt i Teona.

Praznik se vezuje za Bogojavljenje i krštenje Isusa Hristosa, kao i za dan posvećen Svetom Jovanu Krstitelju, koji ga je krstio u reci Jordanu.

Krstovdan se slavi uvek uoči Bogojavljenja i spada u nepokretne praznike. U kalendaru nije obeležen crvenim slovom, za razliku od Krstovdana koji se slavi 27. septembra kao uspomenu na pronalaženje Časnog Krsta na kome je Gospod razapet.

U pravoslavnim hramovima na Krstovdan služi se liturgija Svetog Jovana Zlatoustog, uz obred velikog osvećenja vode, koji prati praznično bogosluženje.

Krstovdanska vodica se nakon vodoosvećenja deli vernicima i prema običaju, čuva se u kućama radi zdravlja. Krstovdan uoči Bogojavljenja posni je dan za pravoslavne vernike, bez obzira na to koji dan „pada“ u nedelji.