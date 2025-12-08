Praznični zvuci i čarolija starogradskih pesama uz hor „Ruzmarin“

Gradski hor „Ruzmarin“ održaće Svečani novogodišnji koncert u četvrtak, 11. decembra 2025. godine, sa početkom u 19.30 časova, u sali Narodnog pozorišta u Leskovcu.

Ovaj događaj, koji se tradicionalno očekuje kao jedan od prazničnih simbola grada, realizuje se uz podršku Grada Leskovca, u okviru projekta posvećenog očuvanju muzičke baštine i negovanju starogradske pesme.

Prema najavama organizatora, publika će imati priliku da uživa u pažljivo odabranom repertoaru romantičnih, starogradskih i novogodišnjih kompozicija.